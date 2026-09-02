गोदौलिया चौराहे पर बारिश के बाद जलभराव, VIDEO

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वाराणसी में बुधवार शाम हुई बारिश के बाद गोदौलिया चौराहे पर जलभराव हो गया। सड़क पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद चौराहे और आसपास के मार्गों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की।

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