सोनभद्र: निजी अस्पताल में मासूम की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन; डीएम ने जांच के दिए निर्देश

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान ढाई साल की मासूम शगुन की मौत के मामले में शनिवार को परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग को लेकर सदर विधायक भूपेश चौबे और जिलाधिकारी चर्चित गौड़ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बच्ची के पिता सुरेंद्र अधिकारियों के सामने बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाते हुए भावुक हो गए।

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परिजनों के मुताबिक शगुन का इलाज रॉबर्ट्सगंज स्थित निजी चिकित्सालय में चल रहा था। आरोप है कि अस्पताल में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों ने बताया कि शगुन 22 साल बाद उनके घर जन्मी थी, इसलिए उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।