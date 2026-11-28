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वाराणसी: जो भी काशी आया, काशी का होकर रह गया; बीएचयू में बोले सीएम योगी

किशन चौबे

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:34 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:34 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएचयू के कला संकाय स्थित राधाकृष्णन सभागार में बनारस बिएनाले का उद्घाटन किया और भारत कला भवन की गैलरी का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि काशी का पंचांग आज भी सबसे ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है। तुलसीदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। ... और पढ़ें

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