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वाराणसी: बकरियों को बनाया चारा, पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ

किशन चौबे

Updated Mon, 16 Nov 2026 03:03 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 03:03 PM IST







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कैंट क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बकरियां छोड़ी थीं। तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसे यूटिलिटी कार में रखकर मौके से ले जाया गया। ... और पढ़ें

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