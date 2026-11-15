ओटीएस की बढ़ी अंतिम तिथि: अब 14 दिसंबर तक मिलेगा गृहकर और जलकर के ब्याज पर 100% छूट का लाभ

जिन भवन स्वामियों ने किसी वजह से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ अब तक नहीं उठाया है। ऐसे भवन स्वामियों के लिए गृहकर व जलकर के ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट पाने का अब भी मौका है। शासन ने ओटीएस के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि एक माह और बढ़ा दी है।

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अब ओटीएस के तहत ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट पाने के लिए 14 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि आवेदन पत्रों के अंतिम रूप से निस्तारण की तिथि 15 जनवरी 2027 रखी गई है।अब तक शहर के सभी आठ जोन में कुल 97,918 भवन स्वामियों पर गृहकर का 209.95 करोड़ रुपये मूल बकाया है। 85.72 करोड़ रुपये ब्याज समेत कुल 295.67 करोड़ रुपये की देनदारी है। ब्याज माफी के बावजूद अब तक महज 25,075 भवन स्वामियों (70.01 करोड़ की मांग) ने ही योजना के तहत आवेदन किया है।इनमें से भी केवल 4,574 लोगों ने ही 8.89 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जबकि 20,501 आवेदक (61.12 करोड़ रुपये) आवेदन करने के बाद भी राशि जमा करने नहीं पहुंचे, जिससे कुल वसूली महज 4.23 फीसदी पर अटकी हुई है। जोनवार बकाएदारी के मामले में दशाश्वमेध जोन सबसे ऊपर है, जहां 15,205 भवनों पर 68.37 करोड़ रुपये बकाया है। यहां 7,112 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन वसूली सिर्फ 850 भवनों (1.88 करोड़ रुपये) से ही हो सकी।