सूर्य उपासना के साथ महापर्व छठ का समापन सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ। काशी के 84 घाटों, गंगा उस पार, 130 कुंडों-पोखरों और वरुणा नदी के किनारे पूजा स्थलों पर भोर से ही व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। महिलाओं ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया की आराधना कर परिवार की सुख-समृद्धि व संतान की दीर्घायु की कामना की। इसके बाद पारंपरिक तरीके से 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया।
छठ पर्व संपन्न: काशी में लाखों श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर खोला व्रत, छठ घाटों पर उमड़े भक्त
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 16 Nov 2026 10:27 AM IST
सार
छठ पर काशी में लाखों व्रतियों ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। इस दौरान गंगा घाटों से लेकर कुंडों- तालाबों पर व्रतियों की भारी भीड़ रही। भोर से ही महिलाएं गंगा तटों पर पहुंचने लगीं। सूर्य की पहली किरण दिखाई देते ही व्रतियों ने अर्घ्य दिया।
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