छठ: काशी में पांच लाख व्रतियों ने दिया अर्घ्य, फ्रांस सहित कई विदेशी महिलाओं ने नाक से मांग तक लगाया सिंदूर

1 of 11 काशी में छठ घाटों पर उत्सव - फोटो : अमर उजाला







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लोकपर्व छठ पूजा में काशी के 84 घाटों, गंगा उस पार, 130 कुंडों-पोखरों और वरुणा नदी के किनारे 5 लाख से ज्यादा व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। सबसे ज्यादा व्रती और श्रद्धालु सामनेघाट से नमो घाट और गंगा उस पार दिखे। सूरज के डूबते ही अस्सी से दशाश्वमेध तक की गलियों में घंटों तक देव दीपावली जैसी भीड़ रही। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के मुताबिक, करीब पांच लाख लोगों ने छठ पूजा की है।

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2 of 11 विदेशी महिला ने नाक से मांग तक लगवाया सिंदूर - फोटो : अमर उजाला

घाटों पर वेस्टइंडीज, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, जापान सहित कई देशों से आए प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी दिखे। इन्होंने दंडवत मुद्रा में घाट आने वाली व्रतियों की फोटो उतारी। दूसरी ओर कई विदेशी और पर्यटकों ने छठ पूजा का विहंगम नजारा क्रूज और नावों से देखा। फ्रांस और अमेरिका से आई कई महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर लगवाकर छठ पूजा में शामिल हुईं।

3 of 11 विदेशी महिला ने नाक से मांग तक लगवाया सिंदूर - फोटो : अमर उजाला

फ्रांस की एक जटाधारी महिला पीली साड़ी में राजा घाट पहुंची और व्रतियों की तरह सिंदूर लगाकर छठ मईया की पूजा की और आंख बंद कर लोकगीत भी गुनगुनाई। बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी सहित 10 राज्यों से आए लोगों ने तीन दिनों तक धर्मशाला में रहकर छठ पूजा की। इस बीच मनौती पूरी होने पर कई महिलाओं ने कोसी भरने की भी परंपरा का पालन किया।

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4 of 11 छठ पर गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु - फोटो : अमर उजाला

फलों की खुशबू और छठ गीतों की मिठास ने रोक दिए कदम

दोपहर एक बजे के बाद से ही बांस का दउरा, पीतल का सूप और गन्ना और कलश लेकर व्रतियां और उनका परिवार घाटों पर पहुंचने लगा। शाम चार बजते ही वेदियों पर चढ़े हुए फलों की खुशबू और छठ गीतों की मिठास ने लोगों को घाट पर ही लॉक कर दिया।

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5 of 11 छठ पर गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु - फोटो : अमर उजाला