वाराणसी में प्रशासनिक फेरबदल: वीडीए सचिव समेत कई पीसीएस अधिकारियों के तबादले, इन्हें मिली नई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सीनियर पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। इस सूची में वाराणसी से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं, जिनमें वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के सचिव, तीन अपर आयुक्त और अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) के पद पर बदलाव हुए हैं।

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वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव पद पर विवेक कुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारी दी गई है। वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव पद से स्थानांतरित होकर वाराणसी आए हैं। वहीं, वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव रहे वेद प्रकाश मिश्रा को हापुड़ का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।वाराणसी मंडल में तीन अपर आयुक्तों का तबादला हुआ है। ज्योति सिंह को अमेठी से अपर जिलाधिकारी के पद से स्थानांतरित कर वाराणसी मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। जबकि, वाराणसी मंडल के अपर आयुक्त सुनंदू सुधाकरन को बस्ती का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह, वाराणसी मंडल के एक अन्य अपर आयुक्त आलोक कुमार वर्मा को अयोध्या विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है।वाराणसी के अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) के पद पर भी बदलाव हुआ है। सहारनपुर के नगर मैजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह को वाराणसी का नया अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) बनाया गया है। इस पद पर कार्यरत विनय कुमार सिंह-2 को मेरठ विकास प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है।