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VIDEO: छठ पूजा के दौरान रामनगर पहुंचे असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य

किशन चौबे

Updated Mon, 16 Nov 2026 03:02 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 03:02 PM IST







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असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य सोमवार सुबह रामनगर के बलुआघाट पहुंचे। छठ व्रतियों के लिए लगाए गए राहत कैंप में लोगों से मिले। नाव से क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद कोदोपुर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की और पौधरोपण किया। ... और पढ़ें

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