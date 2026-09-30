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वाराणसी-आजमगढ़ रूट पर टोल विरोध प्रदर्शन में आए दो लोग हुए हादसे का शिकार

Pragati Chand

Updated Wed, 30 Sep 2026 04:09 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 04:09 PM IST







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बताया जा रहा है कि आंदोलन में शामिल होने आए मुन्नालाल और अंकित बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान किसी वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ... और पढ़ें

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