यूपी: काशी को मिल सकती हैं दो बड़ी सौगातें, पीएम मोदी कर सकते हैं क्रिकेट स्टेडियम और रोपवे का लोकार्पण

काशी को अक्तूबर में दो बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और कैंट से गोदौलिया के बीच देश के पहले व दुनिया के तीसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का लोकार्पण कर सकते हैं। सितंबर में इसकी भौतिक प्रगति 94.35 फीसदी बताई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण करके तैयारियां भी परखी हैं।

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प्रधानमंत्री 25 अक्तूबर को काशी आ सकते हैं। वह एयर शो का हिस्सा बनेंगे। साथ ही काशी की प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का नाम भी शामिल है। कैंट से गोदौलिया के बीच बन रहे रोपवे का निर्माण अंतिम चरण में है। कैंट, काशी विद्यापीठ और रथयात्रा स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। विज्ञापन



गोदौलिया स्टेशन पर अंतिम चरण के काम कराए जा रहे हैं। करीब 3.75 किलोमीटर लंबे रोपवे में पांच स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसके शुरू होने से कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक जाने-आने में आसानी होगी। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2023 में रखी थी। प्रधानमंत्री 25 अक्तूबर को काशी आ सकते हैं। वह एयर शो का हिस्सा बनेंगे। साथ ही काशी की प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का नाम भी शामिल है। कैंट से गोदौलिया के बीच बन रहे रोपवे का निर्माण अंतिम चरण में है। कैंट, काशी विद्यापीठ और रथयात्रा स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है।गोदौलिया स्टेशन पर अंतिम चरण के काम कराए जा रहे हैं। करीब 3.75 किलोमीटर लंबे रोपवे में पांच स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसके शुरू होने से कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक जाने-आने में आसानी होगी। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2023 में रखी थी।

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