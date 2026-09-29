{"_id":"6abbbd6accaa857bf80f2c67","slug":"video-thousands-of-people-are-arriving-daily-at-pishach-mochan-in-kashi-to-perform-tarpan-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में पिशाच मोचन पर तर्पण के लिए हर दिन पहुंच रहे हजारों लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काशी में पिशाच मोचन पर तर्पण के लिए हर दिन पहुंच रहे हजारों लोग

Pragati Chand

Updated Tue, 29 Sep 2026 07:00 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 07:00 PM IST







Link Copied



पितृपक्ष में मोक्ष नगरी काशी में तर्पण करने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है। पिशाच मोचन पर तर्पण करने के लिए हर दिन 15000 लोग आ रहे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन