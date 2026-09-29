चार महीने से घर नहीं गए कर्मचारी: 308 पहिये और 161 टन का बॉयलर... साथ चल रहे 100 कर्मचारी, खाना भी पक रहा

लखीमपुर खीरी के कुंभी में 450 करोड़ से देश का पहला पॉली लैक्टिक एसिड प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट चीनी के अपशिष्ट से प्लास्टिक बनाने का काम करेगा। इस प्लांट के लिए बेल्जियम से आया 161 टन वजनी बॉयलर चार महीने की लंबी यात्रा के बाद सोमवार शाम वाराणसी के डाफी टोल टैक्स पर पहुंचा।

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टोल के बगल से अस्थाई रास्ते का निर्माण किया गया है। मंगलवार को 308 पहिया वाले वाहन पर मशीन को मोहनसराय की ओर पास कराया जाएगा। मशीन को पास कराने के लिए 20 इंजीनियर समेत कुल 100 सदस्यीय टीम साथ चल रही है।बेल्जियम से 41 मीटर लंबा और 8.5 मीटर चौड़ा बॉयलर समुद्री मार्ग से ओडिशा पहुंचा था। वहां से इसे सड़क मार्ग से लखीमपुर कुंभी ले जाया जा रहा है। एक दिन में अधिकतम 40 किलोमीटर और कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। प्रतिदिन 200-300 लीटर डीजल खर्च होता है।सुरक्षित पहुंचाने के लिए दो पिकअप, दो ट्रेलर, दो ट्रक, दो हाइड्रा, दो जेसीबी और चार छोटी गाड़ियां साथ चल रही हैं। यह बॉयलर अक्तूबर तक लखीमपुर पहुंच सकता है। बॉयलर देखने, रील्स बनाने और सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी रही।