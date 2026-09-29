यूपी: पीएम मोदी अक्तूबर में करेंगे गंजारी स्टेडियम का उद्घाटन, जनवरी में डब्ल्यूपीएल की मेजबानी की तैयारी
वाराणसी में पीएम मोदी अक्तूबर में गंजारी स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। वहीं जनवरी में डब्ल्यूपीएल की मेजबानी की तैयारी है। यहां दिसंबर में दो क्रिकेट मैच होंगे। पहला मुकाबला यूपी-पुडुचेरी और दूसरा यूपी-छत्तीसगढ़ के बीच होगा।
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गंजारी में तैयार हो रहा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम अब क्रिकेट मैच के लिए तैयार है। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्टेडियम के उद्घाटन की तैयारी है। इसके बाद दिसंबर में पहली बार आधिकारिक घरेलू क्रिकेट के मुकाबले खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने गंजारी को कूच बिहार ट्रॉफी अंडर-19 के दो मुकाबलों की मेजबानी सौंपी है। जनवरी में डब्ल्यूपीएल के मुकाबले भी हो सकते हैं।
काशी के स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी का पहला मुकाबला तीन से छह दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी के बीच होगा। दूसरा मैच 11 से 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच होगा।
इसके बाद महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) कराने की तैयारी है। 2027 का डब्ल्यूपीएल 14 जनवरी से शुरू होगा जो सात फरवरी तक चलता रहेगा। वाराणसी को इसके आयोजन स्थलों में शामिल करने पर विचार हो चुका है। स्टेडियम जनवरी तक पूरी तरह तैयार रहा तो यहां डब्ल्यूपीएल मुकाबले खेले जाने की संभावना है।
अक्तूबर में स्टेडियम हैंडओवर करेगी निर्माण एजेंसी
बीसीसीआई स्तर से मैदान, पिच और अन्य क्रिकेट सुविधाओं का निरीक्षण के बाद यहां नियमित मुकाबलों की राह खुल गई है। यूपीसीए के अनुसार निर्माण एजेंसी अक्तूबर में स्टेडियम हैंडओवर करेगी। उससे पहले यहां अभ्यास मैच, मैत्री मुकाबले और टीम कैंप आयोजित किए जाएंगे।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को इसकी आधारशिला रखी थी। स्टेडियम की वास्तुकला में काशी की पहचान को शामिल किया गया है। त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट, डमरू की आकृति वाला पवेलियन, अर्धचंद्राकार छत और घाट की सीढ़ियों जैसी दर्शक दीर्घा इसकी खास पहचान हैं।
30 हजार दर्शकों की क्षमता, होंगे डे-नाइट मुकाबले
करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे गंजारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता करीब 30 हजार दर्शकों की है। स्टेडियम को डे-नाइट मुकाबलों के लिहाज से भी विकसित किया गया है। अभी तक वाराणसी में बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए सीमित विकल्प थे। गंजारी के शुरू होने के बाद शहर को राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट आयोजन का स्थायी केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा आधार मिलेगा।