यूपी: पीएम मोदी अक्तूबर में करेंगे गंजारी स्टेडियम का उद्घाटन, जनवरी में डब्ल्यूपीएल की मेजबानी की तैयारी

गंजारी में तैयार हो रहा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम अब क्रिकेट मैच के लिए तैयार है। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्टेडियम के उद्घाटन की तैयारी है। इसके बाद दिसंबर में पहली बार आधिकारिक घरेलू क्रिकेट के मुकाबले खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने गंजारी को कूच बिहार ट्रॉफी अंडर-19 के दो मुकाबलों की मेजबानी सौंपी है। जनवरी में डब्ल्यूपीएल के मुकाबले भी हो सकते हैं।

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काशी के स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी का पहला मुकाबला तीन से छह दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी के बीच होगा। दूसरा मैच 11 से 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच होगा। विज्ञापन



इसके बाद महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) कराने की तैयारी है। 2027 का डब्ल्यूपीएल 14 जनवरी से शुरू होगा जो सात फरवरी तक चलता रहेगा। वाराणसी को इसके आयोजन स्थलों में शामिल करने पर विचार हो चुका है। स्टेडियम जनवरी तक पूरी तरह तैयार रहा तो यहां डब्ल्यूपीएल मुकाबले खेले जाने की संभावना है। काशी के स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी का पहला मुकाबला तीन से छह दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी के बीच होगा। दूसरा मैच 11 से 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच होगा।इसके बाद महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) कराने की तैयारी है। 2027 का डब्ल्यूपीएल 14 जनवरी से शुरू होगा जो सात फरवरी तक चलता रहेगा। वाराणसी को इसके आयोजन स्थलों में शामिल करने पर विचार हो चुका है। स्टेडियम जनवरी तक पूरी तरह तैयार रहा तो यहां डब्ल्यूपीएल मुकाबले खेले जाने की संभावना है।

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