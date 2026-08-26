मिठाई की दुकान में लाखों की चोरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी;video

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रोहनिया थाना क्षेत्र के नरउर निवासी संतोष पटेल की स्वीट की दुकान में हुई बीती रात चोरी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दुकान में चोरी करते साफ दिख रहे है। लोगों ने वीडियो को शेयर कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पीड़ित ने रोहनिया थाने को सूचना दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पीड़ित के अनुसार ढाई लाख की चोरी बताई जा रही है।

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