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जीवांजलि: काशी में आज जया किशोरी देंगी अध्यात्म का संदेश, गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में होगा कार्यक्रम

Sat, 19 Sep 2026 09:44 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 19 Sep 2026 09:44 AM IST
सार

वाराणसी में आज जया किशोरी अध्यात्म का संदेश देंगी। चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में शाम 5 बजे से अमर उजाला जीवांजलि कार्यक्रम होगा। भागदौड़ भरी जिंदगी में सकारात्मक सोच और अध्यात्म की तलाश करने वालों के लिए ये आयोजन खास होगा।

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Jaya Kishori message of spirituality in Kashi at Jivnjali program in Varanasi
जया किशोरी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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काशी की धरती पर आज प्रख्यात कथावाचक व आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी लोगों से सीधा संवाद करेंगी। चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में जया किशोरी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगी। ऐसे में भागदौड़ भरी जिंदगी में सकारात्मक सोच और अध्यात्म की तलाश करने वालों के लिए ये आयोजन खास होगा।

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कार्यक्रम का उद्देश्य सकारात्मक सोच के साथ लोगों को अपने भीतर झांकने का अवसर देना है। साथ ही, वर्तमान दिनचर्या में उलझे युवाओं को जीवन को एक नए नजरिये से देखने की दृष्टि भी मिलेगी। अमर उजाला और हरे कृष्णा ज्वैलर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे जीवांजलि : विचारों से बदलाव तक कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। जया किशोरी अपने संबोधन में जीवन के बदलते मूल्य, मानसिक तनाव, पारिवारिक संस्कार, अध्यात्म, युवा पीढ़ी की चुनौतियों और सकारात्मक सोच की शक्ति जैसे विषयों पर विचार रखेंगी।

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कार्यक्रम के सहयोगी

  • प्रजेंटिंग पार्टनर – हरे कृष्णा ज्वैलर्स
  • पावर्ड बाई पार्टनर – शाकुंतलम इंफ्रा डेवलपर्स
  • सिल्क प्यूरिटी पार्टनर – सिल्क मार्क इंडिया
  • एसोसिएट पार्टनर – बीडी ग्रुप, कैट-जी, शिवा ज्वैलर्स, स्माइल मुनिया, स्टार डेंटल एवं फेशियल ट्रॉमा सेंटर जौनपुर, एके हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर गाजीपुर, न्यू आदित्य मैटर्निटी एंड नर्सिंग होम चंदौली, मेसर्स श्री साई ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन मुगलसराय चंदौली, मयांग स्किन केयर बलिया
  • सपोर्टेड बाई – मीडिया थीम रिसर्च सेंटर वाराणसी
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