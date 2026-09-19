जीवांजलि: काशी में आज जया किशोरी देंगी अध्यात्म का संदेश, गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में होगा कार्यक्रम

काशी की धरती पर आज प्रख्यात कथावाचक व आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी लोगों से सीधा संवाद करेंगी। चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में जया किशोरी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगी। ऐसे में भागदौड़ भरी जिंदगी में सकारात्मक सोच और अध्यात्म की तलाश करने वालों के लिए ये आयोजन खास होगा।

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कार्यक्रम का उद्देश्य सकारात्मक सोच के साथ लोगों को अपने भीतर झांकने का अवसर देना है। साथ ही, वर्तमान दिनचर्या में उलझे युवाओं को जीवन को एक नए नजरिये से देखने की दृष्टि भी मिलेगी। अमर उजाला और हरे कृष्णा ज्वैलर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे जीवांजलि : विचारों से बदलाव तक कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। जया किशोरी अपने संबोधन में जीवन के बदलते मूल्य, मानसिक तनाव, पारिवारिक संस्कार, अध्यात्म, युवा पीढ़ी की चुनौतियों और सकारात्मक सोच की शक्ति जैसे विषयों पर विचार रखेंगी।