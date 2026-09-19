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वाराणसी में चली तबादला एक्सप्रेस: पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, पांच चौकियों के प्रभारी बदले

Sat, 19 Sep 2026 12:03 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 19 Sep 2026 12:03 PM IST
सार

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां पांच चौकियों के प्रभारी बदले गए। वहीं कुल छह उप-निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इनमें से तीन उप-निरीक्षकों का तबादला रिक्त पदों के सापेक्ष हुआ है।
 

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Varanasi Police Commissionerate Transfers of Sub-Inspectors in-charges of five police outposts changed
तबादले। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने का उद्देश्य है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव बंशवाल ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।

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महमूरगंज, लहुराबीर, अस्सी, नगवां और सोनिया जैसी अति-महत्वपूर्ण चौकियों के प्रभारी इन तबादलों में शामिल हैं। कुल छह उप-निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इनमें से तीन उप-निरीक्षकों का तबादला रिक्त पदों के सापेक्ष हुआ है। अन्य तीन अधिकारियों का समायोजन के तहत कार्यक्षेत्र बदला गया है। यह कदम पुलिस प्रशासन की दक्षता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। इन तबादलों से पुलिस व्यवस्था में नई गतिशीलता आने की उम्मीद है।
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महत्वपूर्ण चौकियों पर नई तैनाती
विकल्प शांडिल्य को लहुराबीर चौकी प्रभारी से महमूरगंज चौकी का प्रभारी बनाया गया है। नवीन चतुर्वेदी को अस्सी चौकी प्रभारी से नगवां चौकी का कार्यभार सौंपा गया है। अभिषेक सिंह को नगवां चौकी प्रभारी से अस्सी चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। विवेक सिंह को सोनिया चौकी प्रभारी से लहुराबीर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। सौरभ शाही को थाना चौक से सोनिया चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
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अन्य प्रशासनिक बदलाव
अनुज सिंह को महमूरगंज चौकी प्रभारी के पद से थाना लक्सा में स्थानांतरित किया गया है। यह तबादला पुलिस कमिश्नरेट की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। पुलिस उपायुक्त गौरव बंशवाल ने इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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