{"_id":"6aa902dd53f509f9890139bb","slug":"video-theft-in-several-shops-in-gumti-market-in-varanasi-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में गुमटी मार्केट में कई दुकानों में चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में बरेका के गुमटी मार्केट में सोमवार रात चोरों ने कई दुकानों के टिनशेड हटाकर चोरी की। दुकानदारों को सुबह दुकान खोलने पर इस वारदात का पता चला। घटना के बाद दुकानदारों ने बरेका प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। चोरों ने कई अन्य दुकानों के टिनशेड तोड़ने का प्रयास किया। दुकानदारों का आरोप है कि बरेका प्रशासन ने उनके चौकीदार को हटवा दिया था। मार्केट के मुख्य गेट पर स्थित उनके कार्यालय में भी ताला लगवा दिया गया।

... और पढ़ें