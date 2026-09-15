वाराणसी पुलिस की कार्रवाई: दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जातिसूचक गाली देने वाला आरोपी गिरफ्तार, दर्ज हैं कई मामले

वाराणसी में सिगरा थाना पुलिस ने 22 वर्षीय युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा जातिसूचक गालियां देकर और जान से मारने की धमकी देने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह सफलता पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मिली है। आरोपी मनोज मौर्या को अमूल डेयरी के पास से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया।

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मनोज मौर्या (28 वर्ष) मूल रूप से मंडुवाडीह का निवासी है। वर्तमान में वह अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी, सिगरा में रह रहा था। उसके खिलाफ सिगरा थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। उस पर वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2024 में मंडुवाडीह तथा भेलूपुर थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल हैं।अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र शामिल थे। उप निरीक्षक शिवम (चौकी प्रभारी लल्लापुरा) भी टीम का हिस्सा थे। रिक्रूट आरक्षी प्रभाकर सिंह यादव और रिक्रूट आरक्षी मनीष कुमार गोंड ने भी गिरफ्तारी में सहयोग किया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।