वाराणसी में चोरों के हौसले बुलंद: गुमटी मार्केट में कई दुकानों को बनाया निशाना, हजारों रुपये की चोरी

वाराणसी में बरेका के गुमटी मार्केट में सोमवार रात चोरों ने कई दुकानों के टिनशेड हटाकर चोरी की। दुकानदारों को सुबह दुकान खोलने पर इस वारदात का पता चला। घटना के बाद दुकानदारों ने बरेका प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चोरों ने कई अन्य दुकानों के टिनशेड तोड़ने का प्रयास किया। दुकानदारों का आरोप है कि बरेका प्रशासन ने उनके चौकीदार को हटवा दिया था। मार्केट के मुख्य गेट पर स्थित उनके कार्यालय में भी ताला लगवा दिया गया।दुकानदारों ने बताया कि मार्केट के सीसीटीवी कैमरे भी हटा दिए गए हैं। वर्तमान में कुछ दुकानों पर ही निजी कैमरे लगे हैं। विकास कम्युनिकेशन, शाका सिंह स्पोर्ट्स, धीरज स्पोर्ट्स, राज केश जनरल स्टोर, बिग बॉय, शाका फैशन, शुक्ला फुटवियर और राम मराश फोटो फ्रेमिंग जैसी दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।चोरी की सूचना मिलते ही एसीपी रोहनिया अवधेश विश्वकर्मा, मंडुवाडीह थानाध्यक्ष, बरेका चौकी प्रभारी, आरपीएफ और बरेका इंटेलिजेंस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। दुकानदारों ने सुरक्षा व्यवस्था तत्काल मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने चोरी का जल्द खुलासा करने की भी अपील की है।