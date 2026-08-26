बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक को निकली सर्व वैश्य समाज की शोभायात्रा, VIDEO

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वाराणसी में सर्व वैश्य समाज की ओर से बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए शोभायात्रा निकाली गई। इसमें समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और जयकारों के साथ बाबा विश्वनाथ का स्मरण किया। शोभायात्रा के दौरान माहौल भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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