वरुणा चेतावनी बिंदु पार: काशी में गंगा का जलस्तर घटा, तीन साल से लगातार ऐसी स्थिति; लोग बोले- नहीं मिल रहा मदद

दो दिन हुई लगातार बारिश के साथ बिजली कटौती ने भी किया परेशान

बारिश और जलभराव के साथ ही लोग बिजली कटौती से भी परेशान रहे। बुधवार को भी शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चार से छह घंटे तक बिजली कटौती हुई। शहर के सिगरा, महमूरगंज, लहुराबिर, पांडेयपुर, हुकुलगंज, मंडुवाडीह, महमूरगंज, लंका, सामनेघाट, आदमपुर आदि क्षेत्रों में कटौती हुई। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों जैसे चोलापुर, महावीर, रोहनिया, राजातालाब, चिरईगांव, चौबेपुर आदि क्षेत्रों में कटौती हुई।



राजातालाब में बुधवार की शाम विद्युत तार टूटने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। शाहंशाहपुर, पनियरा, नरोत्तमपुर, सिहोरवा सहित कई गांव में विद्युत सप्लाई बंद हो गई। राजकीय पशुधन फॉर्म के पास पेड़ की डाली टूटने से 11 केवी का तार टूट कर नीचे गिर गया। इससे विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना दी। विभाग ने एक घंटे में विद्युत लाइन आपूर्ति बहाल किए जाने की बात बताई है।