{"_id":"6ae8a73ece05a3478c00f7e2","slug":"video-power-goes-out-twice-at-banaras-station-causing-inconvenience-to-passengers-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बनारस स्टेशन की दो बार गुल हुई बिजली, यात्रियों को हुई परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन पर सोमवार को दो बार बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इससे स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए बिजली गुल रही। बार-बार बिजली कटने से यात्रियों और स्टेशन पर मौजूद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण स्टेशन की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ने की आशंका रही। हालांकि, बिजली कितनी देर तक कटी रही और किन कारणों से आपूर्ति बाधित हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।

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