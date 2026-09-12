{"_id":"6aa50f0eac6369fb7b071548","slug":"video-police-force-deployed-at-bhu-gen-z-chaupal-youth-held-discussions-in-varanasi-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीएचयू की जेन-जी चौपाल में पुलिस बल तैनात, युवाओं ने की चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में शनिवार को जेन-जी चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। सभागार के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। यह चौपाल युवाओं को समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार रखने का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर खुली और जीवंत चर्चा हुई। आयोजकों ने बताया कि इसका लक्ष्य युवाओं को जागरूक करना और उनकी आवाज को मंच देना है। पुलिस की तैनाती किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी। सभागार में प्रवेश से पहले सभी प्रतिभागियों की गहन जांच की गई। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ प्रबंधन और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में पूरा सहयोग दिया।

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