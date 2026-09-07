मंडलीय टीम में जगह बनाने को खिलाड़ियों ने दिया बास्केटबॉल ट्रायल, VIDEO

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मंडलीय बास्केटबॉल टीम में चयन के लिए खिलाड़ियों ने सिगरा स्टेडियम में ट्रायल दिया। चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल, फिटनेस और तकनीक का प्रदर्शन किया। टीम में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह से प्रतिभाग किया। प्रशिक्षकों और चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया। चयनित खिलाड़ी मंडलीय स्तर पर प्रतियोगिता में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

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