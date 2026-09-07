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मंडलीय टीम में जगह बनाने को खिलाड़ियों ने दिया बास्केटबॉल ट्रायल, VIDEO

Mon, 07 Sep 2026 09:28 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:28 PM IST
Players take part in basketball trials to secure a spot in the divisional team
मंडलीय बास्केटबॉल टीम में चयन के लिए खिलाड़ियों ने सिगरा स्टेडियम में ट्रायल दिया। चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल, फिटनेस और तकनीक का प्रदर्शन किया। टीम में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह से प्रतिभाग किया। प्रशिक्षकों और चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया। चयनित खिलाड़ी मंडलीय स्तर पर प्रतियोगिता में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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