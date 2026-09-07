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वाराणसी में हादसा: स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत, सीएचसी से किया गया था रेफर; हादसे के बाद चालक फरार

Mon, 07 Sep 2026 07:41 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 07 Sep 2026 07:41 PM IST
सार

चौबेपुर के डुबकियां पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार अजय उर्फ मुन्ना सिंह (40) की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। बाइक के कागजात से पहचान स्पष्ट नहीं हुई थी। परिजनों के पहुंचने पर मृतक की पहचान हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

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Accident in Varanasi Motorcyclist killed after hit Scorpio had been referred from CHC driver fled scene
वाराणसी-गाजीपुर हाईवे पर हादसा। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वाराणसी-गाजीपुर हाईवे पर डुबकियां पेट्रोल पंप के समीप सोमवार दोपहर स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कार्पियो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि, सीएचसी परिसर के बाहर ही उसकी मौत हो गई।

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पुलिस के अनुसार, हादसा सोमवार दोपहर करीब दो बजे हुआ। स्कार्पियो डुबकियां स्थित पेट्रोल पंप से डीजल भराने के बाद हाईवे पर निकल रही थी। इसी दौरान वाराणसी से गाजीपुर की ओर जा रहे बाइक सवार को स्कार्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक स्कार्पियो लेकर मौके से भाग निकला।

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स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल को उपचार के लिए नरपतपुर सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर किया, लेकिन अस्पताल परिसर से बाहर निकलते ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की। बाइक के कागजात में जखनियां, गाजीपुर निवासी शोभनाथ का नाम दर्ज मिला। इससे मृतक की पहचान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। बाद में परिजनों के पहुंचने पर मृतक की पहचान अजय उर्फ मुन्ना सिंह (40) पुत्र विजय शंकर, निवासी बराई, चौबेपुर के रूप में हुई।

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि फरार स्कार्पियो और उसके चालक की तलाश की जा रही है। पेट्रोल पंप समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वाहन और चालक की पहचान हो सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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