वाराणसी में हादसा: स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत, सीएचसी से किया गया था रेफर; हादसे के बाद चालक फरार

स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल को उपचार के लिए नरपतपुर सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर किया, लेकिन अस्पताल परिसर से बाहर निकलते ही उसकी मौत हो गई।



पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की। बाइक के कागजात में जखनियां, गाजीपुर निवासी शोभनाथ का नाम दर्ज मिला। इससे मृतक की पहचान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। बाद में परिजनों के पहुंचने पर मृतक की पहचान अजय उर्फ मुन्ना सिंह (40) पुत्र विजय शंकर, निवासी बराई, चौबेपुर के रूप में हुई।



प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि फरार स्कार्पियो और उसके चालक की तलाश की जा रही है। पेट्रोल पंप समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वाहन और चालक की पहचान हो सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।