ओपी राजभर का सपा पर हमला: 'विनाश काले विपरीत बुद्धि', विधायक-कार्यकर्ता की मारपीट को बताया ठेकेदारी की लड़ाई

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में सपा विधायक और पार्टी कार्यकर्ता के बीच हुई मारपीट को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सोमवार को निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सपा में अब सिद्धांत और विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ठेकेदारी और कमीशन को लेकर आपसी संघर्ष चल रहा है।

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मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष जो चश्मा पहनता है, वह विपक्ष का चश्मा है। सरकार का चश्मा विकास का चश्मा है, इसलिए सरकार जो भी काम कर रही है। अगर विपक्ष के लोग कहें कि वह सही काम कर रही है, तो उन्हें वोट कौन देगा? इसीलिए विपक्ष के लोग हमेशा हमारा विरोध करते हैं।राजभर ने आजमगढ़ के गोपालगंज में सपा विधायक नफीस अहमद और पार्टी के बूथ अध्यक्ष के बीच सर्वे को लेकर हुई मारपीट का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ठेकेदारी को लेकर विवाद की स्थिति है। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ता 35 प्रतिशत कमीशन को लेकर आपस में ही भिड़ रहे हैं कि ठेका कौन करेगा।उन्होंने सपा की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के लिए ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के नारे पर भी राजभर ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं। पीडीए की व्याख्या करते हुए उन्होंने इसे लेकर भी तंज कसा।उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में कार्यकर्ताओं को जिस तरह की ‘ट्रेनिंग’ मिली थी, उसका असर अब भी दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ की घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि पीड़ित की शिकायत और सामने आए वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी दबाव में काम नहीं करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।