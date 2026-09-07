बीएसए बनकर 50 लाख की ठगी: साइबर ठग गिरफ्तार, यूपी के कई जिलों में मामले हैं दर्ज; अंक बढ़ाने के नाम पर खेल

दुर्गागंज में बारकोड के माध्यम से दो बार में 40 हजार, ऊंज में सर्वर फेल होने के नाम पर पांच हजार और बाद में 20 हजार अपने बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। ज्ञानपुर में स्वयं को शिक्षा विभाग का बीएसए मनोज कुमार सिंह बताकर फर्जी आधार कार्ड दिखाते हुए गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर दुकान के स्कैनर से 36 हजार 800 रूपये नकद लिया। तीनों मामले में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।



एसपी के निर्देश पर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित दुर्गागंज तिराहे पर खड़ा है। ज्ञानपुर के प्रभारी निरीक्षक मय टीम दुर्गागंज तिराहे पर पहुंचे। पुलिस को देख आरोपी भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम राम सिंह यादव बंदीपट्टी प्रयागराज बताया।