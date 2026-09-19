सीएमओ कार्यालय के सामने खुले में पेशाब, स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल; VIDEO

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वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने लोग खुले में पेशाब कर रहे हैं। आरोप है कि राहगीर मौका देखकर यहां रुकते हैं और चले जाते हैं। इससे कार्यालय के आसपास गंदगी और दुर्गंध की समस्या बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने ही स्वच्छता की यह स्थिति व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।

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