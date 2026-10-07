जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में नितिन नवीन की जनसभा, उमड़े लोग

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से दो दिन काशी दौरे पर रहेंगे। वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के साथ काशी में पहली बार जनसभा करेंगे। साथ ही आठ अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन बृहस्पतिवार को काशी विद्यापीठ में जेन जी से संवाद भी करेंगे। जगतपुर इंटर कॉलेज में जनसभा के लिए मंच पर हलचल शुरू हो गई है। कुछ ही देर में भाजपा के दिग्गज नेता मंच पर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पहली जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है।

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