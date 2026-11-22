यह है प्रमुख डायवर्जन, पड़ाव से रामनगर चौराहा से टेंगरा मोड़ तक नो व्हीकल जोन



कैंसर हॉस्पिटल, गिलट बाजार चौराहा, पंचकोशी चौराहा, पुलिस लाइन चौराहा, नदेसर तिराहा आदि स्थानों से चौकाघाट से नमो घाट की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहनों के संचालन पर आवश्यकतानुसार प्रतिबंध रहेगा। नमो घाट पर जाने के लिए वाहन पास की व्यवस्था पार्किंग के अनुसार अलग-अलग कलर कोड के अनुसार की गई है। बहादुरपुर क्षेत्र (चंदौली) से पड़ाव से रामनगर चौराहा से टेंगरा मोड़ तक नो व्हीकल जोन रहेगा, जिस पर पैदल संचालन होगा। पड़ाव से रामनगर चौराहा की तरफ चलने पर बाईं तरफ दुर्गामंदिर, लंका मैदान आदि पार्किंग बनाई गई है, जिसमें वाहनों की पार्किंग होगी व वाहनों का संचालन इन मार्ग पर नहीं होगा।



मिर्जापुर, सोनभद्र या एनएच-19 से आने वाले वाहनों को टेंगरा मोड़ लूप से डायवर्ट कर लंका मैदान से पंचवटी तिराहा से दुर्गामंदिर पार्किंग ग्राउंड में पार्क कराया जाएगा। दुर्गामंदिर पार्किंग के बाद रामबाग, पंचवटी मैदान एवं लंका मैदान में वाहन पार्क किए जाएंगे।



सामने घाट (लंका) की तरफ से आने वाले चार पहिया वाहनों को रामनगर चौक चौराहा से सीधे पंचवटी तिराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा, जहां से वाहनों को पंचवटी मैदान एवं लंका मैदान में पार्क कराया जाएगा। सामने घाट की तरफ से आने वाले दो पहिया वाहनों को रामनगर चौराहा से पीएसी तिराहा से होकर पीएसी ग्राउंड में पार्क कराया जाएगा।



हरहुआ की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को हरहुआ चौराहा व भेलखा हनुमान मंदिर कट से यू-टर्न कराकर रिंग रोड की तरफ डायवर्ट, जिनका संचालन वाया रिंग रोड किया जाएगा। हरहुआ की तरफ आने वाले चार पहिया वाहन गिलट बाजार चौराहा से डायवर्ट होकर शिवपुर चुंगी से सेंट्रल जेल से संचालित होंगे।



सेंट्रल जेल चौराहा से सभी चार पहिया वाहन को डायवर्ट कर फुलवरिया, नदेसर की तरफ भेजा जाएगा। नदेसर की तरफ आने वाले वाहनों को इमलिया घाट से आवश्यकतानुसार बड़ा कटिंग, छोटा कटिंग ग्राउंड व केंटोनमेंट एरिया व सड़क के दोनों किनारों पर पार्क कराया जाएगा। सामान्य रूप से इन वाहनों का संचालन मिंट हाउस से नदेसर से अंधरापुल की तरफ किया जाएगा।



वीआईपी वाहनों के अतिरिक्त वाहनों को नदेसर तिराहा से वाया धौंसाबाद चौकाघाट की तरफ नहीं भेजा जाएगा। सिटी बसों व इलेक्ट्रिक बसों को हरहुआ से गिलट बाजार से सेंट्रल जेल से अंबेडकर चौराहा से मिंट हाउस तिराहे से प्लेटफॉर्म नं. 9 की तरफ भेजा जाएगा।



पुलिस लाइन चौराहे से किसी भी चार पहिया वाहन को मकबूल आलम रोड पर नहीं भेजा जाएगा। सिंधौरा की तरफ से आने वाली चार पहिया वाहनों को भोजूबीर से जेपी मेहता से सेंट्रल जेल व अंबेडकर चौराहा से मिंट हाउस से आवश्यकतानुसार केंटोनमेंट एरिया में पार्क कराया जाएगा। संदहा, आशापुर, पांडेयपुर की तरफ से आने वाले सभी चार पहिया वाहनों को कालीमाता से वाया भक्तिनगर से आजमगढ़ अंडरपास से रिंग रोड से हरहुआ, गिलट बाजार होकर संचालित कराया जाएगा। यह वाहन पांडेयपुर ओवरब्रिज, पांडेयपुर चौराहा से ताड़ीखाना व पुलिस लाइन चौराहा की तरफ संचालित नहीं होंगे।



भोजूबीर से वाहनों को देत्रावीर, जेपी मेहता से सेंट्रल जेल व अंबेडकर चौराहा से मिंट हाउस होकर भेजा जाएगा। जेपी मेहता से वाहनों का संचालन भोजूबीर की तरफ नहीं कराया जाएगा, ये वाहन सेंट्रल जेल से होकर जाएंगे। ताज व केंटोनमेंट एरिया के वीआईपी नदेसर तिराहा से वाया धौंसाबाद नमो घाट जाएंगे।



मोहनसराय, रोहनिया होकर व परमपुर, अकेलवा, लोहता होकर चांदपुर चौराहा पर आने वाले चार पहिया वाहनों को आवश्यकतानुसार यू-टर्न कराकर चांदपुर रोहनिया रोड के दोनों साइड में सर्विस लेन व लोहता मार्ग पर पार्क कराया जाएगा।



चांदपुर चौराहे की तरफ से आने वाले चार पहिया वाहनों को बौलिया तिराहे से आवश्यकतानुसार फुलवरिया व लहरतारा चौराहा तरफ डायवर्ट किया जाएगा।



फुलवरिया ओवर ब्रिज की तरफ से आने वाले चार पहिया वाहन वाया लहरतारा चौराहा संचालित होंगे। आवश्यकतानुसार लहरतारा चौराहा पर नीचे उतरने नहीं दिया जाएगा, इन वाहनों को ओवरब्रिज से मंडुआडीह की तरफ भेजा जाएगा।



लहरतारा चौराहा से कैंट रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहनों को कैंट अंडरब्रिज से कैंट रेलवे स्टेशन / बस स्टेशन से यू-टर्न कराकर गंतव्य को भेजा जाएगा। शेष वाहनों को कैंसर हॉस्पिटल से सनबीम लहरतारा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा व एनईआर पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। अन्य वाहनों को लहरतारा चौराहे से मंडुआडीह की तरफ भेजा जाएगा।



मंडुवाडीह चौराहा से चार पहिया वाहनों को महमूरगंज से आकाशवाणी से सिगरा से साजन की तरफ जाने दिया जाएगा। मंडुवाडीह चौराहा, नगर क्षेत्र एवं ककरमत्ता पर दबाव आवश्यकतानुसार मंडुआडीह से एनईआर पार्किंग एवं मंडुवाडीह स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 के सामने एफसीआई रोड पार्किंग में पार्क कराया जाएगा।



अखरी, चितईपुर, भिखारीपुर तिराहा, सुंदरपुर होकर आने वाले चार पहिया वाहनों को नरिया गेट, बीएचयू से प्रवेश कराकर बीएचयू के अंदर पार्क कराया जाएगा। नरिया से मालवीय चौराहा की तरफ वाहनों को नहीं भेजा जाएगा। आवश्यकतानुसार अखरी से भिखारीपुर की तरफ वाहनों का संचालन बंद कराकर मोहनसराय डायवर्ट किया जाएगा।



नरिया तिराहा से ऑटो, ई-रिक्शा को नरिया से चितईपुर तथा यू-टर्न कराकर नरिया से भिखारीपुर की तरफ भेजा जाएगा।



भिखारीपुर, सुंदरपुर होकर आने वाली सिटी बस को मालवीय चौराहा से यू-टर्न कराकर वापस भिखारीपुर की तरफ भेजा जाएगा। इन बसों को रविदास गेट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा।



पुराना रमना पुलिस चौकी अंडरपास से शहर में प्रवेश करने वाले चार पहिया वाहन सीर तिराहे से दाहिने मुड़कर रविदास मंदिर होते हुए रविदास मंदिर पार्क के बगल में स्थित मैदान व सीर तिराहे से आगे बढ़कर सीर गेट बीएचयू(पुलिस चौकी बीएचयू के पास) से प्रवेश कर बीएचयू कैंपस में चार पहिया वाहन पार्क होंगे।



मालवीय चौराहा से पशुपति चौकी की तरफ आने वाले चार पहिया वाहनों को पशुपति चौराहा से लेकर कीनाराम आश्रम तक सड़क के दोनों तरफ पार्क होंगे। इन वाहनों को बैंक ऑफ बड़ौदा तिराहा, पशुपति चौराहा, ब्रॉडवे तिराहा अस्सी व भेलूपुर की तरफ नहीं भेजा जाएगा।



एनएच-19 की तरफ से शहर के अंदर आने वाले वीआईपी वाहनों को सामने घाट के खाली मैदान तथा शिवपूजन का खाली प्लॉट पार्किंग में चार पहिया वाहनों को पार्क कराया जाएगा।



चंदौली, मिर्जापुर की तरफ से विश्वसुन्दरी पुल पार करके आने वाले वाहन बाएं सर्विस लेन से उतरकर हरसेवानन्द स्कूल के सामने स्थित ग्राउंड में पार्क होंगे। इन वाहनों को सामने घाट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा।



एनएच-19 प्रयागराज की तरफ से आने वाले वाहन लौटूबीर मंदिर अंडरपास खाली मैदान पार्किंग, हरसेवानन्द मैदान तथा रविदास मंदिर खाली मैदान में पार्क होंगे। यह समस्त वाहन रविदास मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे।



एनएच-19 की तरफ से आने वाले वीआईपी वाहन लौटूबीर अंडरपास से होकर गढ़वा घाट पर स्थित खाली जगह पर पार्क कराए जाएंगे। नगवा चौराहा होकर रविदास पार्क की तरफ से आने वाले वीआईपी के चार पहिया वाहनों की पार्किंग रविदास पार्क तथा अस्सी नाला के बगल में चौड़ी सड़क पर पार्क होंगे।



मंडुआडीह चौराहे से रथयात्रा, गुरुबाग से आने वाले वाहन लक्सा की तरफ नहीं जाएंगे। इनको गुरुबाग से नीमामाई, कमच्छा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा तथा ये वाहन एली बंगाली इंटर कॉलेज मैदान पार्किंग व द्वारिकाधीश मंदिर मैदान में पार्क होंगे।



मलदहिया, इंग्लिशिया लाइन से आने वाले वाहन रथयात्रा, गुरुबाग, कमच्छा होते हुए एली बंगाली इंटर कॉलेज मैदान, व द्वारिकाधीश मंदिर तथा सीएएआर कॉलेज में पार्क होंगे।



लहरतारा चौराहा से आने वाले चार पहिया वाहनों को कैंसर हॉस्पिटल यू-टर्न कराकर डीआरएम रेलवे ऑफिस से सनबीम लहरतारा स्कूल के आगे एनईआर रेलवे ग्राउंड में पार्किंग होगी।



लहरतारा (कैंसर हॉस्पिटल) से आने वाले किसी भी वाहन को कैंट फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जाने दिया जाएगा। इन वाहनों को कैंट स्टेशन के सामने से रोडवेज पिलर नंबर 50 से यू-टर्न कराकर धर्मशाला तिराहा, इंग्लिशिया लाइन तिराहा, होते हुए गंतव्य को भेजा जाएगा।



लहुराबीर चौराहा से आने वाले समस्त वाहनों को अमर उजाला तिराहा से डायवर्ट कर तेलियाबाग की तरफ भेजा जाएगा।



अंधरापुल चौराहे से किसी भी प्रकार के वाहनों को चौकाघाट व लाइट सिग्नल चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। इन वाहनों को नदेसर एवं मरीमाई तिराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।



चौकाघाट व लाइट सिग्नल चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहनों को लकड़ी मंडी तिराहा की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। इन वाहनों को सीधे तेलियाबाग व अंधरापुल, पुलिस लाइन चौराहा की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा।



लकड़ीमंडी तिराहा से वाहनों को नमो घाट की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। इन वाहनों को चौकाघाट व लाइट सिग्नल चौराहा की ओर एवं कैंट फ्लाईओवर के ऊपर की ओर व अमर उजाला तिराहा की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा।



चौकाघाट पानी टंकी तिराहा एवं काली माता मंदिर तिराहा की ओर से आने वाले वाहनों को अमर उजाला व लकड़मंडी की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।