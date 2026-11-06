{"_id":"6aede125ccb78b5d4b092895","slug":"video-new-touch-added-fashion-market-in-banaras-for-diwali-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपावली पर बनारस के फैशन बाजार में जुड़ा नया रंग, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली के त्योहार पर खरीदारी के उत्साह के बीच बनारस के वस्त्र बाजार में नया विकल्प जुड़ गया है। नरिया-लंका क्षेत्र में पांच नवंबर को ‘द बनारस लेगेसी’ शोरूम का शुभारंभ हुआ। विजय कुमार मिश्रा और उनकी पत्नी सावित्री मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर और फीता काटकर उद्घाटन किया। शोरूम में महिलाओं के लिए साड़ियों और सूट की आकर्षक रेंज उपलब्ध होगी। पारंपरिक परिधानों के साथ आधुनिक डिजाइन और फैशन ट्रेंड को भी शामिल किया गया है। यहां ग्राहकों को दीपावली, शादी-विवाह और पारिवारिक आयोजनों के लिए विभिन्न विकल्प मिलेंगे। शोरूम के अधिष्ठाता आनंद कुमार मिश्रा और आशुतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि बनारस की पारंपरिक पहचान को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ना इस पहल का उद्देश्य है।

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