{"_id":"6aede125ccb78b5d4b092895","slug":"video-new-touch-added-fashion-market-in-banaras-for-diwali-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपावली पर बनारस के फैशन बाजार में जुड़ा नया रंग, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दीपावली पर बनारस के फैशन बाजार में जुड़ा नया रंग, VIDEO
दीपावली के त्योहार पर खरीदारी के उत्साह के बीच बनारस के वस्त्र बाजार में नया विकल्प जुड़ गया है। नरिया-लंका क्षेत्र में पांच नवंबर को ‘द बनारस लेगेसी’ शोरूम का शुभारंभ हुआ। विजय कुमार मिश्रा और उनकी पत्नी सावित्री मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर और फीता काटकर उद्घाटन किया। शोरूम में महिलाओं के लिए साड़ियों और सूट की आकर्षक रेंज उपलब्ध होगी। पारंपरिक परिधानों के साथ आधुनिक डिजाइन और फैशन ट्रेंड को भी शामिल किया गया है। यहां ग्राहकों को दीपावली, शादी-विवाह और पारिवारिक आयोजनों के लिए विभिन्न विकल्प मिलेंगे। शोरूम के अधिष्ठाता आनंद कुमार मिश्रा और आशुतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि बनारस की पारंपरिक पहचान को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ना इस पहल का उद्देश्य है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।