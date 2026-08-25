VIDEO: काशी में मणिकर्णिका द्वार पर लगा भीषण जाम

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वाराणसी में सोमवार से शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी दिनभर होती रही। इस दौरान बीएचयू कैंपस समेत शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। उधर, गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते सभी घाट डूब गए हैं। ऐसे में मणिकर्णिका घाट पर शवों के दाह संस्कार में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मंगलवार को मणिकर्णिका गली के बाहर तक भीषण जाम लग गया।

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