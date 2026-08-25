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वाराणसी में हादसा: वाटर कूलर से पानी भरते समय करंट लगने से व्यक्ति की मौत, परिवार में मची चीख- पुकार

Tue, 25 Aug 2026 04:47 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 25 Aug 2026 04:47 PM IST
सार

त्रिलोकी प्रसाद मोदन वाटर कूलर से पानी भर रहे थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। 

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Man dies of electric shock while filling water from water cooler in varanasi
घटना के बाद रोते- बिलखते परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में चेतगंज थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। काली महाल तिराहे पर स्थित एक वाटर कूलर प्याऊ मशीन में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब व्यक्ति अपनी दुकान के लिए पानी भरने गया था।

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मृतक की पहचान त्रिलोकी प्रसाद मोदन के रूप में हुई है, जो बचाऊ के पुत्र थे। वह प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान के लिए पानी लेने गए थे। पानी भरते समय उन्हें अचानक बिजली का तेज झटका लगा। 
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करंट इतना तीव्र था कि त्रिलोकी प्रसाद मोदन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पूरे परिवार में गहरा शोक छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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