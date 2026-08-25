काशी में सोमवार रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी लगातार जारी रही। बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गईं हैं। वहीं रात से सुबह तक हुई बारिश से बीएचयू परिसर में कमर भर पानी भर गया। इस दौरान बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों व तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को कमर भर पानी में घुसकर जाना पड़ा। बच्चे व बुजुर्गों को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। उधर, बरेका में पानी भरने के कारण गेट बंद कर दिया गया है। ऐसे में आवागमन बाधित है। देखें- तस्वीरें
काशी में बारिश: तालाब बन गया बीएचयू अस्पताल, कमर भर पानी, कंधे पर मरीज लेकर पहुंचे ओपीडी व इमरजेंसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 25 Aug 2026 01:35 PM IST
सार
वाराणसी में सोमवार की रात से शुरू बारिश लगातार होती रही। जिससे शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव हो गया। बीएचयू परिसर में कमर भर पानी भर गया। वहीं सड़कें तालाब बन गईं।
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