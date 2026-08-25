काशी में बारिश: तालाब बन गया बीएचयू अस्पताल, कमर भर पानी, कंधे पर मरीज लेकर पहुंचे ओपीडी व इमरजेंसी

1 of 7 बीएचयू में जलभराव - फोटो : अमर उजाला

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काशी में सोमवार रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी लगातार जारी रही। बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गईं हैं। वहीं रात से सुबह तक हुई बारिश से बीएचयू परिसर में कमर भर पानी भर गया। इस दौरान बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों व तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को कमर भर पानी में घुसकर जाना पड़ा। बच्चे व बुजुर्गों को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। उधर, बरेका में पानी भरने के कारण गेट बंद कर दिया गया है। ऐसे में आवागमन बाधित है। देखें- तस्वीरें

2 of 7 वाराणसी में बारिश से जलभराव - फोटो : अमर उजाला

सोमवार की देर शाम से हो रही बारिश में बीएचयू अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गईं। पूरा अस्पताल तालाब बन गया।

3 of 7 बीएचयू में जलभराव - फोटो : अमर उजाला

मंगलवार को ओपीडी से लेकर इमरजेंसी जाने वाले रास्ते के साथ ही खून जांच काउंटर, पर्ची, दवा काउंटर वाले रास्ते पर एक फीट से ज्यादा पानी भरा रहा।

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4 of 7 बीएचयू में जलभराव - फोटो : अमर उजाला

पानी भरने के कारण अस्पताल में स्ट्रेचर, व्हील चेयर तक नहीं जा सका। लोग मरीजों को कंधे पर बिठाकर ओपीडी और इमरजेंसी में पहुंचे।

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5 of 7 बीएचयू में जलभराव - फोटो : अमर उजाला

यह पहली बार नहीं है। हर वर्ष बारिश के मौसम में अस्पताल की यही स्थिति देखने को मिलती है। यहां हर दिन यूपी, बिहार, झारखंड आदि जगहों से करीब 6,000 मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं मरीजों की भारी भीड़ के मुकाबले अस्पताल की व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आती हैं।