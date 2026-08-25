कुदरत का कहर: बारिश के चलते पुरानी दीवार ढही, ठेले पर सोए दंपती की दर्दनाक मौत

वाराणसी में मंडुआडीह थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मंगलवार की भोर में पुरानी दीवार ढहने से पति-पत्नी की मलबे में दबकर मौत हो गई। यह घटना उप डाकघर के पास ठेले पर सोए दंपती के साथ हुई।

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मृतकों की पहचान रवींद्र नाथ मिश्रा (60) और उनकी पत्नी प्रतिमा मिश्रा (55) के रूप में हुई है। दोनों झारखंड के डुमरिया के गढ़वा के मूल निवासी थे। वे यहां चांदपुर में कैपकोन कम्पनी में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रतिमा मिश्रा जुलाई में ही गांव से आई थीं।दंपती का छोटा बेटा आनंद मिश्रा चांदपुर मार्ग पर बाटी-चोखा बेचता है। आनंद ने बताया कि वे आमतौर पर कैंपस के मकान की छत पर सोते थे। सोमवार की रात बारिश के कारण उन्होंने ठेले पर सोने का फैसला किया। उन्होंने खुले में प्लास्टिक लगाकर ठेले पर ही रात बिताई। भोर में लगातार बारिश के बीच बगल की पुरानी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दंपती के दो पुत्र हैं। एक पुत्र सुधीर बिहार के मुंगेर में रहता है।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मंडुआडीह प्रभारी निरीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मलबे में दबे दंपती को बाहर निकाला। परीक्षण करने पर दोनों की मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।