फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Old wall collapses due to rain couple sleeping on pushcart dies death in Varanasi

कुदरत का कहर: बारिश के चलते पुरानी दीवार ढही, ठेले पर सोए दंपती की दर्दनाक मौत

Tue, 25 Aug 2026 01:59 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 25 Aug 2026 01:59 PM IST
सार

वाराणसी में सोमवार की रात से मंगलवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान एक पुरानी दीवार गिरने से ठेले पर सो रहे दंपती की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

विज्ञापन
Old wall collapses due to rain couple sleeping on pushcart dies death in Varanasi
मृतक दंपती की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी में मंडुआडीह थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मंगलवार की भोर में पुरानी दीवार ढहने से पति-पत्नी की मलबे में दबकर मौत हो गई। यह घटना उप डाकघर के पास ठेले पर सोए दंपती के साथ हुई।

विज्ञापन


मृतकों की पहचान रवींद्र नाथ मिश्रा (60) और उनकी पत्नी प्रतिमा मिश्रा (55) के रूप में हुई है। दोनों झारखंड के डुमरिया के गढ़वा के मूल निवासी थे। वे यहां चांदपुर में कैपकोन कम्पनी में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रतिमा मिश्रा जुलाई में ही गांव से आई थीं। 
विज्ञापन


दंपती का छोटा बेटा आनंद मिश्रा चांदपुर मार्ग पर बाटी-चोखा बेचता है। आनंद ने बताया कि वे आमतौर पर कैंपस के मकान की छत पर सोते थे। सोमवार की रात बारिश के कारण उन्होंने ठेले पर सोने का फैसला किया। उन्होंने खुले में प्लास्टिक लगाकर ठेले पर ही रात बिताई। भोर में लगातार बारिश के बीच बगल की पुरानी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दंपती के दो पुत्र हैं। एक पुत्र सुधीर बिहार के मुंगेर में रहता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें; मऊ में सरयू उफान पर: गुमटी- दीवार पर बोर्ड लगाकर बना दीं बाढ़ चौकियां, फोटो खींचकर चले जा रहे जिम्मेदार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मंडुआडीह प्रभारी निरीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मलबे में दबे दंपती को बाहर निकाला। परीक्षण करने पर दोनों की मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed