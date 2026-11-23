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आयुष्मान कार्डधारकों के इलाज में मनमानी और अनियमितताओं पर 14 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें दो नामचीन अस्पताल भी शामिल हैं। इसके अलावा 94 निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों का पंजीकरण निरस्त और 10 का निलंबित किया गया है। अस्पतालों में इलाज का खर्च और डॉक्टरों की डिग्री प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

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