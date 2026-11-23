सीएमओ ने बताया कि जिले में कई ऐसे अस्पताल मिले हैं, जहां इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन तक नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में केवल एक कमरा है, लेकिन वहां मरीजों को भर्ती कर इलाज और सर्जरी तक की जा रही थी। ऐसे अस्पतालों ने मरीजों से करोड़ों रुपये वसूले हैं। शिकायतों के बाद कराई गई जांच में आरोप सही पाए जाने पर 14 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई जगह झोलाछाप इलाज करते मिले। उनके पास इलाज के लिए जरूरी संसाधन और व्यवस्थाएं भी नहीं थीं।



सीएमओ ने कहा कि आयुष्मान योजना के नाम पर लुभावने बोर्ड और बैनर लगाकर मरीजों को गुमराह नहीं किया जा सकता। सीएमओ कार्यालय या ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि 50 या इससे अधिक बेड वाले अस्पतालों को ही आयुष्मान योजना में शामिल करने का नियम है।



आयुष्मान योजना में शामिल सभी अस्पतालों को अपने यहां तैनात आयुष्मान मित्र का नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना होगा। योजना के तहत उपलब्ध इलाज, जांच और सर्जरी की जानकारी और उनके निर्धारित खर्च का पूरा विवरण भी बोर्ड पर लगाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में जिले के 214 निजी और 28 सरकारी अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान योजना में पंजीकृत हैं।