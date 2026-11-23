बोलेरो में टक्कर मारने के बाद नुकसान की भरपाई मांगना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। आरोप है कि विवाद के दौरान डीसीएम चालक ने बुजुर्ग पर वाहन चढ़ा दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक डीसीएम लेकर भागने लगा, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों ने पीछा कर उसे राजगंज बाजार में पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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जौनपुर जनपद के पिलकिछा गांव निवासी साहबराज यादव (55) सोमवार को अपने बड़े बेटे उदयराज, बहू साक्षी और तीन पोतियों के साथ दीदारगंज थाना क्षेत्र के धनवाल गांव में रिश्तेदारी से लौट रहे थे। देर शाम उनकी बोलेरो लसड़ा कला प्राथमिक विद्यालय के पास नरवे पुल के निकट पहुंची थी। इसी दौरान एक डीसीएम ने बोलेरो में टक्कर मार दी। इसके बाद बोलेरो सवार लोगों ने डीसीएम का पीछा किया। विज्ञापन



लसड़ा कला गांव में श्रीधर राजभर के घर के सामने डीसीएम को रोक लिया गया। आरोप है कि बोलेरो में हुए नुकसान की भरपाई मांगने पर चालक सूरज गुप्ता निवासी बरदह, थाना बरदह से विवाद हो गया। इसी दौरान चालक ने कथित तौर पर बुजुर्ग साहबराज यादव पर डीसीएम चढ़ा दी। वाहन की चपेट में आने से साहबराज की मौके पर ही मौत हो गई। जौनपुर जनपद के पिलकिछा गांव निवासी साहबराज यादव (55) सोमवार को अपने बड़े बेटे उदयराज, बहू साक्षी और तीन पोतियों के साथ दीदारगंज थाना क्षेत्र के धनवाल गांव में रिश्तेदारी से लौट रहे थे। देर शाम उनकी बोलेरो लसड़ा कला प्राथमिक विद्यालय के पास नरवे पुल के निकट पहुंची थी। इसी दौरान एक डीसीएम ने बोलेरो में टक्कर मार दी। इसके बाद बोलेरो सवार लोगों ने डीसीएम का पीछा किया।लसड़ा कला गांव में श्रीधर राजभर के घर के सामने डीसीएम को रोक लिया गया। आरोप है कि बोलेरो में हुए नुकसान की भरपाई मांगने पर चालक सूरज गुप्ता निवासी बरदह, थाना बरदह से विवाद हो गया। इसी दौरान चालक ने कथित तौर पर बुजुर्ग साहबराज यादव पर डीसीएम चढ़ा दी। वाहन की चपेट में आने से साहबराज की मौके पर ही मौत हो गई।

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