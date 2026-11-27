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वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) में सेहतमंद खेती को बचाने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को एक विशेषज्ञ ने सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया। इस प्रशिक्षण में आधुनिक प्रोजेक्टर का उपयोग किया गया, जिससे प्रतिभागियों को जानकारी समझने में सहायता मिली।

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