व्यासनगर-काशी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पुल का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। इस कारण रेलवे की ओर से मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। पड़ाव-रामनगर मार्ग पर दो दिन यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इसमें 30 नवंबर को 6 घंटे और 01 दिसंबर को 24 घंटे के लिए सड़क पर यातायात को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। पड़ाव-रामनगर मार्ग बिहार, सोनभद्र, मिर्जापुर को जोड़ता है, ऐसे में इन जगहों पर जाने वाले लोगों को दो दिन तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

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