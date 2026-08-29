राष्ट्रीय खेल दिवस पर लालपुर स्टेडियम में हॉकी मुकाबला, VIDEO

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राष्ट्रीय खेल दिवस पर लालपुर स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई। मुकाबले में विवेक एकेडमी और विकास इंटर कॉलेज की टीमों के खिलाड़ी गोल दागने के लिए जोरदार संघर्ष करते नजर आए। मैदान पर खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता देखने के लिए खेल प्रेमियों की भीड़ जुटी रही।

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