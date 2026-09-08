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वाराणसी की बड़ी खबरें: ट्रक की टक्कर से पूर्व सैन्यकर्मी की मौत, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

Tue, 08 Sep 2026 06:34 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 08 Sep 2026 06:34 PM IST
सार

वाराणसी में सड़क हादसे में सैन्यकर्मी की मौत हो गई। उधर, बीएचयू में सहायक प्रोफेसर की नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख ठगने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पढ़ें- अन्य खबरें

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Top stories from Varanasi Ex-serviceman killed after hit by truck man arrested for fraud
Varanasi Top News - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में चौबेपुर के संदहां गांव के पास मंगलवार सुबह ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पूर्व सैनिक संतोष कुमार यादव (40) की मौत हो गई। वहीं, साथी विनीत कुमार वर्मा घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर के बाद ट्रक लेकर चालक भाग निकला।

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गाजीपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया रामपुर मांझा निवासी संतोष सारनाथ थाना क्षेत्र के लेढूपुर में मकान बनवाकर रहते थे। सुबह बरियासनपुर निवासी अपने साथी विनीत कुमार वर्मा के साथ बाइक से संतोष हरहुआ घर लौट रहे थे। संदहां गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। संतोष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल विनीत कुमार वर्मा को अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। 
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बीएचयू में सहायक प्रोफेसर की नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख ठगे, आरोपी गिरफ्तार
बीएचयू में सहायक प्रोफेसर की नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख ठगने के आरोपी चंद्रमणि शर्मा को सिगरा पुलिस ने मंगलवार को सोनिया रोड कार्यालय से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को कूटरचित नियुक्ति पत्र भी दिया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आराेपी मूलरूप से भेलूपुर थाना क्षेत्र के त्रिदेव नगर कॉलोनी, सरायनंदन का निवासी है।
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वर्तमान में वह मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के आनंद नगर, कंदवा, चितईपुर में रह रहा था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि पीड़िता को बीएचयू में सहायक प्रोफेसर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने पीड़िता से नौकरी के लिए छह लाख रुपये की रकम ऐंठी। पैसे लेने के बाद पीड़िता को एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। सिगरा थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र ने बताया कि पीड़िता को जब धोखाधड़ी का अहसास हुआ तो शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

नाबालिग को बहलाकर ले जाने का आरोपी प्रयागराज से गिरफ्तार
नाबालिग को बहलाकर अपने साथ ले जाने के आरोपी प्रदीप कुमार पटेल को पुलिस ने प्रयागराज के नैनी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बालिका को भी सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक, 24 अगस्त को बालिका की मां ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी सुबह स्कूल जा रही थी। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र निवासी प्रदीप कुमार पटेल उसे अपने साथ ले गया। पूछताछ में आरोपी ने बालिका को शादी के इरादे से साथ ले जाने की बात कही थी। मंगलवार को पुलिस को आरोपी के नैनी क्षेत्र में होने की सूचना मिली। टीम प्रयागराज पहुंची। पीआरवी ने आरोपी को नैनी थाने लाकर पुलिस के सुपुर्द किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।  

सड़क खोदकर जाम लगाने पर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार पर प्राथमिकी दर्ज
लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में बिना अनुमति मुख्य मार्ग खोदने और भीषण जाम लगाने के आरोप में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार अखंड कुमार यादव के खिलाफ मंगलवार की सुबह प्राथमिकी दर्ज की गई। ठेकेदार अखंड पर लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।

चौकी प्रभारी पहाड़िया कृष्ण कुमार सरोज ने प्राथमिकी दर्ज कराई। चौकी इंचार्ज ने अपनी तहरीर में बताया कि काली माता मंदिर तिराहे पर भारी यातायात जाम रहा। जांच में पता चला कि ठेकेदार अखंड कुमार यादव ने पांडेयपुर से सारनाथ जाने वाले फ्लाईओवर के पास मुख्य मार्ग को खोद दिया था। उसने सक्षम अधिकारियों से इसकी अनुमति नहीं ली थी। इस अनधिकृत खुदाई से राजकीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। रास्ते में बड़े गड्ढे हो गए थे। 

इन गड्ढों के कारण गाड़ियां फंसने लगीं। मार्ग पर लंबा जाम लग गया। इसमें आवश्यक वस्तुओं के वाहन और एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसे रहे। आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हुई। उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हुई। लालपुर-पांडेयपुर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। 

टेलीग्राम से 1.66 लाख रुपये ऐंठे, पुलिस जांच में जुटी
टेलीग्राम चैनल से मुनाफे का झांसा देकर संजय कुमार अग्रवाल से 1.66 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई है। पीड़ित की शिकायत पर भेलूपुर पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बटुक भैरव निवासी संजय ने पुलिस को बताया कि टेलीग्राम पर थोड़ा-थोड़ा मुनाफा दिलाने का लालच दिया गया। छह किस्तों में 1.66 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। ठगी का अहसास होने पर दस दिनों तक रुपये वापस पाने का प्रयास किया। जब पैसे वापस नहीं मिले तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर दुर्गा सिंह ने बताया कि साइबर ठगों के बैंक खातों और उनके टेलीग्राम हैंडल को ट्रैक कर रही है। टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुनाफा कमाने के झूठे वादों से सावधान रहना चाहिए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर देनी चाहिए।  

कचहरी के पास से किशोरी मिली, युवक गिरफ्तार
कचहरी के पास से लापता किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लोहता थाना क्षेत्र निवासी करन कुमार गौड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी किशोरी को लेकर कहीं जाने की फिराक में था। थाना क्षेत्र निवासी किशोरी चार सितंबर की शाम घर से लापता हो गई थी। परिजनों के मुताबिक, वह घर से 20 हजार रुपये, सोने की चेन और कान की बाली भी ले गई थी। मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस खोजबीन में जुटी थी। सोमवार को पुलिस को किशोरी के कचहरी में होने की सूचना मिली। टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को बरामद कर लिया और करन को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई।  

दिवंगत लाइनमैन के परिवार को मिलेगी 12 हजार रुपये मासिक पेंशन
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के उप क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्तव्य के दौरान जान गंवाने वाले एक लाइनमैन के आश्रित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। मंगलवार को दिवंगत संविदाकर्मी भरत लाल के परिवार को आश्रित हितलाभ (पेंशन) प्रमाण पत्र सौंपा गया। परिवार को प्रति माह 12,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। संयुक्त निदेशक संजय कुमार ने मैसर्स ग्रिड पावर सिस्टम के लाइनमैन भरत लाल के परिवार को यह प्रमाण पत्र सौंपा। भरत लाल की कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ईएसआईसी ने जांच के बाद उनकी पत्नी चंदा देवी, पुत्रियों नेहा व आकांक्षा और पुत्रों हिमांशु व शुभम को पेंशन स्वीकृत की। ईएसआईसी नियमों के तहत, बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिजनों को वेतन का 90 फीसदी तक मासिक आश्रित पेंशन मिलती है। वाराणसी कार्यालय 1,756 मामलों में 58,33,189 रुपये की पेंशन वितरित कर रहा है।
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