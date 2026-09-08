वाराणसी की बड़ी खबरें: ट्रक की टक्कर से पूर्व सैन्यकर्मी की मौत, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी में चौबेपुर के संदहां गांव के पास मंगलवार सुबह ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पूर्व सैनिक संतोष कुमार यादव (40) की मौत हो गई। वहीं, साथी विनीत कुमार वर्मा घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर के बाद ट्रक लेकर चालक भाग निकला।

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गाजीपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया रामपुर मांझा निवासी संतोष सारनाथ थाना क्षेत्र के लेढूपुर में मकान बनवाकर रहते थे। सुबह बरियासनपुर निवासी अपने साथी विनीत कुमार वर्मा के साथ बाइक से संतोष हरहुआ घर लौट रहे थे। संदहां गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। संतोष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल विनीत कुमार वर्मा को अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।बीएचयू में सहायक प्रोफेसर की नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख ठगने के आरोपी चंद्रमणि शर्मा को सिगरा पुलिस ने मंगलवार को सोनिया रोड कार्यालय से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को कूटरचित नियुक्ति पत्र भी दिया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आराेपी मूलरूप से भेलूपुर थाना क्षेत्र के त्रिदेव नगर कॉलोनी, सरायनंदन का निवासी है।वर्तमान में वह मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के आनंद नगर, कंदवा, चितईपुर में रह रहा था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि पीड़िता को बीएचयू में सहायक प्रोफेसर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने पीड़िता से नौकरी के लिए छह लाख रुपये की रकम ऐंठी। पैसे लेने के बाद पीड़िता को एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। सिगरा थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र ने बताया कि पीड़िता को जब धोखाधड़ी का अहसास हुआ तो शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।