फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Dr. Rajeshwar Narayan appointed President Dr. Amit as Secretary and Dr. Atul Singh as Finance Secretary of PMS

वाराणसी: पीएमएस में डॉ. राजेश्वर नारायण अध्यक्ष, डॉ. अमित सचिव, डॉ. अतुल सिंह बने वित्त सचिव

Tue, 08 Sep 2026 07:04 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 08 Sep 2026 07:04 PM IST
सार

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ वाराणसी शाखा का परिणाम जारी किया गया। डॉ. राजेश्वर नारायण अध्यक्ष, डॉ.अमित सचिव, डॉ. अतुल सिंह वित्त सचिव बने। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि सेवा नियमावली में संशोधन, डॉक्टरों के प्रमोशन सहित अन्य समस्या दूर होगी। 

 

विज्ञापन
Dr. Rajeshwar Narayan appointed President Dr. Amit as Secretary and Dr. Atul Singh as Finance Secretary of PMS
प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ वाराणसी शाखा का परिणाम जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सरकारी अस्पतालों में सेवा देने वाले चिकित्सकों के संगठन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) के द्विवर्षीय चुनाव का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया। चुनाव अधिकारी डॉ. संजय राय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। इसमें डॉ. राजेश्वर नारायण सिंह अध्यक्ष, डॉ. अमित सिंह सचिव और डॉ. अतुल कुमार सिंह को वित्त सचिव बनाया गया है।

विज्ञापन


पीएमएस वाराणसी शाखा के चुनाव के लिए दो सितंबर तक नामांकन के बाद 8 सितंबर को चुनाव कराया गया। सीएमओ ने एडिशनल सीएमओ डॉ. संजय राय को चुनाव अधिकारी घोषित किया। चुनाव अधिकारी ने अध्यक्ष पद पर डॉ. राजेश्वर नारायण सिंह, सचिव डॉ. अमित सिंह , वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ .कार्तिकेय सिंह ,उपाध्य्क्ष डॉ. हेमंत सिंह ,उपाध्यक्ष महिला डॉ .सारिका राय ,वित्त सचिव डॉ. अतुल सिंह का नाम घोषित किया। 
विज्ञापन


इसके साथ ही सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी पद पर डॉ .विनय कुमार मिश्रा ,सम्पादक डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी निर्विरोध चुने गए। नवनियुक्त पदाधिकारियों को सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ .राजेश्वर नारायण सिंह ने वर्षो से लंबित पीएमएस 2020 सेवा नियमावली में संशोधन ,समय से प्रमोशन आदि मांगों को शासन स्तर से पहल कर पूरा कराया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


बताया कि कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा, दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल, शास्त्री अस्पताल रामनगर सहित अन्य सरकारी अस्पतालों से विशेष आमंत्रित सदस्य जोड़े जाएंगे। सचिव डॉ .अमित सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत करना ,जिला पीएमएस की समय-समय पर बैठक कराया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed