सोनभद्र: 13 साल से लापता बेटे के मिलने की आस फंसा परिवार, साधु बनकर ठगों ने मांगे छह लाख; चार गिरफ्तार

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सोनभद्र में 13 साल से लापता युवक बनकर एक परिवार को भावनात्मक जाल में फंसाकर लाखों रुपये ठगने की कोशिश करने वाले गिरोह का चोपन पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने परिवार को विश्वास दिलाने के लिए लापता युवक के शरीर पर मौजूद बताए जा रहे निशान तक दिखाए। बाद में गुरु की दक्षिणा और भंडारे के नाम पर छह लाख रुपये मांगे। रुपये नहीं देने पर परिवार में बीमारी और बर्बादी का डर दिखाया। मांग घटाकर पांच लाख रुपये कर दी। परिवार ने एक लाख रुपये आरोपियों के बताए खाते में भेज भी दिए थे। विज्ञापन



ऐसे हुआ मामले का खुलासा

पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को मीडिया से वार्ता में एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि रामसूरत साहनी के साले का पुत्र करीब 13 साल पहले लापता हो गया था। इसी का फायदा उठाते हुए नाग पंचमी के दौरान दो आरोपी साधु के वेश में मध्य प्रदेश के गढ़वा थाना क्षेत्र के पिपरझर पहुंचे। उन्होंने परिवार से संपर्क कर खुद को लापता युवक बताया और रिश्तेदारों के बारे में जानकारी जुटाई। विज्ञापन



परिवार वालों को ऐसे किया गुमराह

आरोपियों ने परिवार के सामने भावुक होने का नाटक किया और उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वही उनका लापता बेटा है। इसके बाद परिवार को विंध्याचल बुलाया गया। वहां कथित युवक ने शरीर पर मौजूद निशान दिखाकर पहचान पुख्ता करने की कोशिश की। इसके बाद उसने गुरु की आज्ञा का हवाला देते हुए घर जाने से इनकार कर दिया। पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को मीडिया से वार्ता में एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि रामसूरत साहनी के साले का पुत्र करीब 13 साल पहले लापता हो गया था। इसी का फायदा उठाते हुए नाग पंचमी के दौरान दो आरोपी साधु के वेश में मध्य प्रदेश के गढ़वा थाना क्षेत्र के पिपरझर पहुंचे। उन्होंने परिवार से संपर्क कर खुद को लापता युवक बताया और रिश्तेदारों के बारे में जानकारी जुटाई।आरोपियों ने परिवार के सामने भावुक होने का नाटक किया और उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वही उनका लापता बेटा है। इसके बाद परिवार को विंध्याचल बुलाया गया। वहां कथित युवक ने शरीर पर मौजूद निशान दिखाकर पहचान पुख्ता करने की कोशिश की। इसके बाद उसने गुरु की आज्ञा का हवाला देते हुए घर जाने से इनकार कर दिया। विज्ञापन विज्ञापन

बेटे के मिलने की उम्मीद में रकम जोड़ने लगा परिवार

कथित युवक ने गुरु को दक्षिणा और भंडारे के नाम पर चार हजार लोगों को चार बार भोजन कराने की बात कहते हुए छह लाख रुपये मांगे। रकम नहीं देने पर परिवार में गंभीर बीमारी और बर्बादी का डर दिखाया। आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कहने पर मांग पांच लाख रुपये कर दी गई। परिवार लापता बेटे के मिलने की उम्मीद में रकम जुटाने में लग गया।



आरोपियों के खाते में भेजी रकम

आरोपियों ने अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर लगातार रुपये मांगना जारी रखा। परिवार के एक सदस्य ने आरोपियों के बताए खाते में एक लाख रुपये भेज दिए। इसके बाद भी आरोपियों ने और रकम की मांग की। उनकी लगातार बदलती बातों और संदिग्ध गतिविधियों पर परिवार को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई।