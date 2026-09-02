{"_id":"6a9825a59e9107f28903948f","slug":"video-ganga-flows-3-cm-above-the-warning-mark-hardships-mount-for-flood-victims-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा चेतावनी बिंदु से तीन सेंटीमीटर ऊपर, बाढ़ पीड़ितों की बढ़ीं दुश्वारियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में गंगा ने चेतावनी बिंदु पार कर लिया है। केंद्रीय जल आयोग के राजघाट गेज पर मंगलवार की रात 10 बजे तक जलस्तर 70.29 मीटर दर्ज किया गया जो चेतावनी बिंदु से तीन सेंटीमीटर ज्यादा है। इसके बाद जलस्तर स्थिर हो गया। गंगा अभी खतरे के निशान से 97 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर है। काशी में 14 साल (2013 से 26 के बीच) के दौरान गंगा का जलस्तर 8 बार चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। 2019 और 2022 में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। दूसरी तरफ, वरुणा नदी के उफनाने से बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है।

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