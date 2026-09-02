हादसों में पांच की मौत: जौनपुर में विवाहिता ने लगाया फंदा, सर्पदंश से किशोर की गई जान; गड्ढे में डूबा युवक

मछली पालन के गड्ढे में डूबने से 19 साल के युवक की मौत

केराकत के नाऊपुर गांव में मंगलवार की देर शाम मछली पालन के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर आलिम अंसारी (19) की डूबने से मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नाऊपुर गांव निवासी बिलाल ने बताया कि आलिम बचपन से ननिहाल में रहता था। उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। इसके बाद नाना-नानी ने उसका पालन-पोषण किया। बिलाल ने अपने घर से करीब 200 मीटर दूर नहर किनारे जमीन पर चहारदीवारी कराई थी।



बाउंड्री के अंदर दो दिन पहले मछली पालन के लिए 15 फीट लंबा और 15 फीट चौड़े गड्ढे की खोदाई हुई थी। लगातार बारिश के कारण गड्ढे में पानी भर गया था। मंगलवार की शाम को आलिम अपने मौसरे भाई के साथ गड्ढे के पास खड़ा था। अचानक गीली मिट्टी खिसक गई और आलिम संतुलन खोकर गहरे गड्ढे में जा गिरा। पानी और दलदली मिट्टी के कारण वह बाहर निकलने के बजाय अंदर धंसता चला गया। मौसरे भाई ने शोर मचाया, इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे गड्ढे से बाहर निकाला।