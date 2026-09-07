{"_id":"6a9ec0f59560b1ab180fa136","slug":"video-floodwaters-recede-hardships-mount-in-koniya-residents-plagued-by-foul-odor-and-filth-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाढ़ का पानी घटा, कोनिया में बढ़ी दुश्वारियां, दुर्गंध और गंदगी से परेशान लोग; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोनिया इलाके में बाढ़ का पानी कम होने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। घरों के आसपास अब भी पानी जमा है, जिससे लोगों को उसी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। पानी जमा रहने से इलाके में दुर्गंध फैल रही है। सफाई न होने के कारण गंदगी भी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी राहत नहीं मिली है। जलभराव और गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।

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