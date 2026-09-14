गंगा में 10 दिन बहती रहीं सुनैना: जिंदा देख फफक पड़ा परिवार, बताया- कैसे बची रही; मल्लाहों को देख जगी उम्मीद

‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय’... यह कहावत सोमवार को गंगा की लहरों के बीच सच साबित हो गई। बिहार के बक्सर जिले से करीब 10 दिन पहले गंगा की तेज धारा में बही 55 वर्षीय सुनैना देवी चैन छपरा गांव के सामने पहुंच गईं। बाढ़ के पानी के बीच परवल के खेत में बनी झोपड़ी में कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहीं। सोमवार को मदद की तलाश में झोपड़ी से निकलीं तो गहरे पानी में डूबने लगीं। उनकी आवाज सुनकर मछली पकड़ रहे मल्लाहों ने जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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सुनैना देवी बक्सर जिले के कपुरपट्टी गांव निवासी जनार्दन गोंड की पत्नी हैं। बताया गया कि करीब 10 दिन पहले स्नान करते समय वह गंगा की तेज धारा में बह गई थीं। काफी दूर बहने के बाद किसी तरह एक स्थान पर पहुंचीं, जहां उन्हें परवल के खेत में बनी झोपड़ी दिखाई दी। चारों ओर बाढ़ का पानी होने के कारण वह उसी झोपड़ी में शरण लेकर कई दिनों तक किसी के आने का इंतजार करती रहीं। उनके मुताबिक इस दौरान उन्होंने गंगा का पानी पीकर अपनी जान बचाई। सुनैना देवी बक्सर जिले के कपुरपट्टी गांव निवासी जनार्दन गोंड की पत्नी हैं। बताया गया कि करीब 10 दिन पहले स्नान करते समय वह गंगा की तेज धारा में बह गई थीं। काफी दूर बहने के बाद किसी तरह एक स्थान पर पहुंचीं, जहां उन्हें परवल के खेत में बनी झोपड़ी दिखाई दी। चारों ओर बाढ़ का पानी होने के कारण वह उसी झोपड़ी में शरण लेकर कई दिनों तक किसी के आने का इंतजार करती रहीं। उनके मुताबिक इस दौरान उन्होंने गंगा का पानी पीकर अपनी जान बचाई।