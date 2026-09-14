युवक के सिर में मारी गोली: तीन बाइक से छह बदमाशों ने 3 किमी तक किया था पीछा, दोस्त घायल; भीड़ देख भागे आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही चिरैयाकोट समेत तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने अपनी गाड़ी से अवनीश और गोल्डी को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अवनीश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल गोल्डी का उपचार कराया गया।



प्राथमिक जांच में पुलिस को मौके से मिली बाइक को लेकर अहम सुराग मिला है। पुलिस के अनुसार, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक मृतक के घर के आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की बताई जा रही है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। फुटेज में बाइक सवार कुछ युवक दोनों का पीछा करते नजर आ रहे हैं।



पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही परिजनों से भी जानकारी ली। एसपी कमलेश बहादुर का कहना है कि बदमाशों की पहचान और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले सुराग के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।